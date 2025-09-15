Haberler

Fransa'da Macron Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da meclisten güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle başlayan ve 18 Eylül'de yeni eylemlerle devam etmesi beklenen Macron karşıtı gösteriler, ülke genelinde pek çok sektörü etkileme tehdidiyle sürüyor. Hükümetin bütçe politikalarına karşı çıkan sendikalar, eylemlerin büyük çapta yaşanacağına dikkat çekiyor.

Fransa'da meclisten güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerin, 18 Eylül'de ülke genelinde düzenlenecek yeni eylem dalgasıyla devam etmesi bekleniyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından ülke genelinde 10 Eylül'de düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemler 18 Eylül'de de devam edecek.

Ülkenin önde gelen sendikalarından Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Genel Emek Konfederasyonu (CGT), Birleşik Sendikalar Federasyonu (FSU) başta olmak üzere hükümet bütçesine ve politikalarına karşı çıkan sendikaların çağrısı ile düzenlenecek eylemlerin hava ve demir yolu ulaşımından eğitime birçok sektörü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açmış, Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Macron'a tepki gösteren Fransızlar 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Ülke çapında düzenlenen Macron karşıtı gösterilerde eylemciler çöp kovalarını ateşe vererek caddeleri trafiğe kapatmış, polisler biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmişti.

Eylemciler ve polis arasında yer yer arbedenin yaşandığı gösterilerde çoğunluğu başkent Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alınmıştı.

Macron, Bayrou'nun istifa etmesinin ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Ataman'ın üzüntüsünü biraz hafifletecek gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.