Fransa'da kamu ihalesinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturmada Elysee Sarayı'nda arama yapıldı

Fransa'da kamu ihalesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle Elysee Sarayı'nda mali polis arama gerçekleştirdi. Soruşturma, 2002-2024 yılları arasında Shortcut isimli şirketle yapılan sözleşmelere odaklanıyor.

Fransa'da kamu ihalesinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Elysee Sarayı'nda arama yapıldığı belirtildi.

Le Figaro gazetesinin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı ile anma törenleri organize eden Shortcut isimli bir şirkete verilen kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, mali polis Elysee Sarayı'nda arama yaptı.

Kaynaklar, soruşturmanın 2002-2024 yıllarında Shortcut şirketi ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan sözleşmelere ilişkin olduğunu ve bu tarihlerde kamu ihalelerinin sürekli aynı şirkete verilmesinde yolsuzluk ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Şirketle anlaşmaya varılan her bir törenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon avro olduğu tahmin edilirken Elysee kaynaklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi