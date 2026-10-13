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Fransa'da dizelde 1 Kasım'dan itibaren 18 sente kadar indirim yapılacak

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 1 Kasım'dan itibaren dizel fiyatlarının litre başına 18 sente kadar düşeceğini açıkladı. Hükümetin 10 milyon varillik rezerv kararı sonrası TotalEnergies de yaklaşık 3 bin 300 istasyonda 10 sent indirim yapacağını duyurdu.

Fransa'da hükümet Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle enerji tedarik zincirlerinde yaşanan tıkanmanın akaryakıt fiyatlarında yarattığı artışa karşı önlemler alırken gelecek aydan itibaren dizel yakıt fiyatlarının litre başına 18 sente kadar düşürüleceği taahhüdünde bulundu.

Başbakan Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da 1 Kasım'dan itibaren tüm akaryakıt istasyonlarında dizel yakıt fiyatlarının 18 sente kadar düşeceğini, bunun depo başına 10 avroluk indirime karşılık geleceğini açıkladı.

Bu fiyat düşüşünün geçen hafta hükümetin aldığı stratejik rezervlerinden 10 milyon varil dizel yakıtı serbest bırakma kararı sayesinde gerçekleşeceğini belirten Lecornu, indirimin inşaat ve taşımacılık sektörü çalışanlarına ve çiftçilere satılan yakıta da yansıyacağını kaydetti.

Fransız petrol şirketi TotalEnergies de hükümetin 10 milyon varil dizeli serbest bırakma kararının ardından ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 300 istasyonda 1 Kasım'dan itibaren dizel fiyatlarının litre başına 10 sent düşeceğini açıkladı.

Fransız hükümeti artan enerji maliyetlerini düşürmek ve küresel arz sıkışıklığını gidermek için stratejik rezervlerinden 10 milyon varil dizel yakıtı serbest bırakma kararı almıştı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tıkanma yaşanması Fransa'da da akaryakıt fiyatlarını artırmıştı. Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sektörel yardımlar dahil bazı önlemler almış ancak bunlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA
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