Fransa Başbakanı Bayrou'dan Güven Oylaması Duyurusu

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Mecliste güven oylaması yapacağını duyurdu.

Paris'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Bayrou, tartışmalı bütçe konusunda "Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Bayrou, yeni yasama yılının başlamasıyla bütçe görüşmelerine ev sahipliği yapacak Ulusal Mecliste 8 Eylül'de güven oylamasına gideceğini söyledi.

Fransa'da kamu borçlarını azaltmak için tasarrufa gidilmesini öngören bütçe planları hükümet krizlerine neden olurken Bayrou'nun azınlık hükümeti de bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren 2026 bütçesi nedeniyle zor durumda.

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali oldu.

Bayrou'nun güven oylaması duyurusunun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan muhalif solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, "(Emmanuel) Macronculuk sayfasının kesin olarak kapatılması için" bir fırsat olarak gördüğü 8 Eylül'de LFI milletvekillerinin hükümeti düşürmek için pozisyon alacağını belirtti.

Ayrıca Meclis'in en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) temsilcileri de hükümetin 2026 bütçesinin herhangi bir değişikliğe gidilmeden kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, Bayrou'ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını duyurmuştu.

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 113

AB üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken bütçe planları muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Mecliste onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eş zamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından yeni hükümet kurulana kadar "kapanmayı" önlemek için 17 Aralık'ta Ulusal Mecliste özel bir bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti.

Fransa'da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor.