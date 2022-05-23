Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü - Haberler

Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
Xinhua - Güncel
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GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da biraraya geldi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da biraraya geldi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Xinhua / Güncel