Fon soruşturmasında Şahap Kavcıoğlu için Hazine ve Maliye'den soruşturma izni istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi. Soruşturma izni talebi Hazine ve Maliye Bakanlığından yapıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.
Kaynak: AA