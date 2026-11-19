FON Mağdurları Hak Arama Platformu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden bazı milletvekilleri de katıldı. Grup adına açıklama yapan Leman Tuncel, yatırım fonlarındaki birikimlerine erişemeyen tasarruf sahiplerinin sesini duyurmak ve çözüm taleplerini yetkili kurumlara iletmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Tuncel, şöyle dedi:

"Bizler; devletine ve milletine bağlı, üreten, çalışan, toplumun her kesiminden vatandaşlarız. Aramızda esnaf da var, doktor da çiftçi de var, öğrenci de emekli de. Yaşadığımız bu finansal felaket, hesap ekranlarında görünen rakamlardan ibaret değildir. Bu birikimlerin arkasında yılların emeği, emeklilik hayalleri, çocukların eğitim giderleri, sağlık ihtiyaçları ve ailelerin gelecek güvencesi bulunmaktadır. Sermaye piyasalarına yatırım yapan yurttaşlar olarak bizler, birikimlerimizi resmi finansal sistem içinde, yetkilendirme ve denetime tabi kuruluşlar aracılığıyla değerlendirdik. Tercihlerimizde, bu kurumsal yapıya ve denetimin etkin biçimde işleyeceğine duyduğumuz güven belirleyici oldu."

Ürkmez, birikimlerinin anapara tutarları ve bekleme süresinde oluşan enflasyon kaybının eksiksiz karşılanması, bunun hangi tarihte, hangi yöntemle yapılacağı konusunun kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti. Ürkmez, "Bizler, yaşanan bu finansal depremden karlı çıkma beklentisinde değiliz. Yılların emeği olan birikimlerimizin satın alma gücü korunarak geri verilmesini istiyoruz" dedi.

Kalabalık, milletvekilleri Ümit Özlale ve Turhan Çömez'in açıklamalarının ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı