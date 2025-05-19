Foça'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Kuvvetler'e mensup iki dalgıcın denizaltından getirdiği Türk Bayrağı sahilde protokolle birlikte bekleyen Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edildi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106 yılı ve gençliğe armağan ettiği bayramı kutlamak üzere ilk tören Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda devam edildi. Meydandaki programa Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, daire ve şube müdürleri, belediye meclis üyeleri, Siyasi Parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, garnizonda görevli askerler, öğretmen ve öğrenciler ile yüzlerce vatandaş katıldı. Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin yaptığı konuşmada Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi, Cumhuriyeti onlara emanet ettiği veciz sözleriyle dile getirdi.

BAĞIMSIZLIK VE HÜRRİYET AŞKIMIZIN İLK ADIMI

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ise Atatürk'ün onlara verdiği önemi ve duyduğu güveni hatırlatarak gençlere seslendi. Mehmet Türköz; "19 Mayıs milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının ilk adımıdır. Bu anlamlı gün yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe olan inancının, güvencinin ve sevgisinin en açık göstergesidir. Kıymetli gençler vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Kurucumuz büyük devlet adamı Atatürk ulusumuzun birlik, beraberlik içinde özgür olarak yaşamasının güvencesi olan en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet'i 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız' diyerek ve Türk gençliğine emanet ederek güvenini göstermiştir. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

TCG YILDIZ GEMİSİ HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Konuşmaların ardından ilçedeki okul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödülleri takdim edildi. Jandarma Özel Kuvvetler'e mensup iki dalgıcın denizaltından getirdiği Türk Bayrağı sahilde protokolle birlikte bekleyen Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim edildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Yıldız gemisi liman içinde halkın ziyaretine açıldı.

Halk oyunları ve sportif gösterilerle süren kutlama programına gün içi ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edileceği bildirildi.