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Florida'da Helene Kasırgası sırasında Tesla alev aldı

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Florida'da Helene Kasırgası'nın neden olduğu sel felaketinde, sular altında kalan bir evin garajındaki Tesla marka elektrikli araç alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, tuzlu suda kalan elektrikli araçların yanıcı olabileceği konusunda uyardı.

- Tesla, sular altındaki garajda alev aldı

FLORIDA - ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle sular altında kalan bir evin garajındaki Tesla marka elektrikli araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vuran Helene Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Eyaletin kuzeyindeki Pinellas County'de sular altında kalan bir evin garajındaki elektrikli Tesla marka araç alev aldı. Pinellas County yönetimi, tuzlu suda kalan elektrikli araçların alev alabileceği konusunda halka uyarıda bulundu. Açıklamada, tuzlu suya maruz kalan elektrikli araçların ya da bisikletlerin yanıcı maddelerin 15 metre uzağına çekilmesi ve aracın incelenmesi için servis çağrılması tavsiye edildi.

Helene Kasırgası, Perşembe günü gece saatlerinde Florida'da saatte 225 kilometre hızındaki rüzgarlarla kategori 4 seviyesinde Big Bend bölgesini vurmuş, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da etkili olmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 105 kişinin öldüğü, kasırganın yol açtığı yıkımın 95-110 milyar dolar arasında olduğu belirtilmişti.

Florida'da Helene Kasırgası sırasında Tesla alev aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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