Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi

VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki göl kıyılarında konaklamaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu söyledi.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi bu yıl nisan ayının ortalarında Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı. Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor. Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

Gelen ilk flamingo kafilesini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Salih Akan ise, "Flamingoların geldiğini duyunca hemen bu bölgeye geldim. Flamingolar, Afrika'dan Urmiye'ye oradan Muradiye ve Erciş ilçelerine göç ediyorlar. Bu yıl da ilk kafile Van Gölü Havzası'na konakladı. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz bu görsel şöleni de, kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bu şekilde ilimizin tanıtımı daha da çok kitlelere ulaşıyor. "diye konuştu.