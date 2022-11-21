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Fiyatı 10 liraya düşen hamsi yoğun rağbet görüyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor.Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.Balıkçı Ünsal Yerlikaya, AA muhabirine, hamsinin bir gün önce 30 liradan satıldığını belirterek, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Yetişen alacak, pişirecek, tavasını yapacak, dolabına atacak. Fiyat çıkar mı bilmiyorum." dedi.Hamsinin kapış kapış gittiğini dile getiren Yerlikaya, "Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Karadeniz Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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