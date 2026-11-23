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Finike Belediyesince Kum Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde hizmete sunulan yeni kapalı pazar yerinde, esnafa yönelik tezgah tahsis başvuruları devam ediyor.

Daha düzenli ve modern bir alışveriş ortamı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen pazar yerinde, 99 sebze meyve ve 6 çerez kuruyemiş satış tezgahı, yapılacak kura çekimiyle 10 yıllığına esnafa tahsis edilecek.

17 Kasım'da başlayan başvuruların, 2 Aralık'ta sona ereceği, başvurular için gerekli belgelerle birlikte Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılabileceği bildirildi.

Tezgah tahsisleri için kura çekimi, 17 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi, Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alınabilecek.

Belediyenin, yeni kapalı pazar yeriyle pazarcı esnafı ve vatandaşlara daha düzenli ve modern koşullarda hizmet sunmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA