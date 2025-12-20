Ömer Fethi Gürer: "Borcunu Yapılandıramayan İşletmeler ya Konkordatoya Başvuruyor ya da İflasa Sürükleniyor"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Finansmana erişemeyen, borcunu yapılandıramayan işletmeler ya konkordatoya başvuruyor ya da iflasa sürükleniyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, 2025 yılında 24 milyon derdest icra dosyası ile ödeme güçlüğüne düşenlerin varlıklarına ilginç haciz işlemleri eklendiğini kaydetti. "Traktör, arazi, buğday, inek, keçi, koyun, güvercine" yönelik haciz işlemlerinin yanında a fabrikalara da haciz uygulandığını kaydeden Gürer, tekstil fabrikalarında da yaşanan daralma nedeniyle çok sayıda işçinin ya izinli sayılıp ya da işten çıkarıldığına da dikkat çekti. Gürer, şunları söyledi:

"Firma şirket fabrika marka satışları arttı. Ünlü Türk markaları yabancı firmalarca satın alındı. Vatandaşında borçları arttı. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2024 yılı sonuna göre 122 milyar liralık (yüzde 109,3) artış yaşandı. Takipteki kredi artış hızı bireysel kredilerde yüzde 96,6, kredi kartlarında ise yüzde 122,9 oldu. İcra dairelerine 1 Ocak – 12 Aralık günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında (1 milyon 218 bin adet) artarak 10 milyon 80 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 8 milyon 862 bin yeni dosya gelmişti. Aynı dönemde 7 milyon 806 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 451 bin adet arttı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Aralık itibariyle 24 milyon 529 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 715 bin adet arttı."

"Tarım ve gıda sanayisi, hem üretici hem de sanayici açısından finansman baskısı altında"

Şirket el değiştirmeleri yanında aralık ayında dokuz fabrikanin icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirten Gürer, "Tarım ve gıda sanayisi, hem üretici hem de sanayici açısından finansman baskısı altında. Artan maliyetler, daralan iç pazar ve krediye erişimde yaşanan sorunlar, fabrikaların üretimde sorun yaratıyor ve icra sürecine sürüklenmesine neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Fethi Gürer, yıllara göre konkordata artış hızının dikkat çekici boyutlara ulaştığını 2023'te 401 iken 2024'te bin 390, 2025'te 2 bin 528 bulduğunu kaydetti. Gürer, verilerin şirketlerin borçlarının artması ile bazılarının konkordato ile çıkış aradığını gösterdiğini belirtti.

2018–2023 arasında yıllık konkordato kararlarının bin 500 - 2 bin 100 bandında seyrettiğini kaydeden Gürer, 2024 yılında 3 bin 497 karar ile ciddi bir sıçrama yaşandığını ifade etti. Asıl çarpıcı artışın ise 2025 yılında görüldüğünü belirten Gürer, toplam konkordato karar sayısının 5 bin 594'e ulaştığına dikkate çekti. Gürer, "Finansmana erişemeyen, borcunu yapılandıramayan işletmeler ya konkordatoya başvuruyor ya da iflasa sürükleniyor" dedi.

"Ünlü Türk şirketler el değiştirmesi Türk marka imajının dünyada var oluş sürecini olumsuz etkiliyor"

CHP'li Ömer Fethi Gürer, icra yoluyla satışa çıkan fabrikalar ile konkordato ve iflas verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tablo yalnızca şirket bilançolarını değil, istihdamı, tedarik zincirini ve gıda güvenliğini de etkileri önemlidir. Bazı firmalar ve şirketlerde yabancı şirketler tarafından alınmaktadır. Ünlü Türk şirketler el değiştirmesi Türk marka imajının dünyada var oluş sürecini de olumsuz etkilemektedir. Tarım ve sanayi birlikte sorunlu sürece neden olur" ifadelerini kullandı.