Filistinli Sanatçılar Gazze Sokaklarını Bahçeye Dönüştürdü

GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze'de yaşam çatışma ve abluka altında acılarla dolu olsa da, bir yandan da renkli görüntülere sahne olabiliyor.

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde, canlı renklerle boyanmış eski bir mahallenin sokaklarında oynayan Filistinli çocuklar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze'de yaşam çatışma ve abluka altında acılarla dolu olsa da, bir yandan da renkli görüntülere sahne olabiliyor.

Ramazan ayı yaklaşırken, Filistinli sanatçılar Gazze kentindeki eski bir mahallenin sokağını canlı renklerle boyayarak gizli bir bahçeye dönüştürdü.

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde, Filistinli sanatçıların başlattığı girişimin bir parçası olarak canlı renklerle boyanmış eski bir mahallenin sokaklarında oynayan Filistinli çocuklar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde, Filistinli sanatçıların başlattığı girişimin bir parçası olarak canlı renklerle boyanmış eski bir mahallenin sokaklarında oynayan Filistinli çocuk, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde, Filistinli sanatçıların başlattığı girişimin bir parçası olarak canlı renklerle boyanmış eski bir mahallenin sokaklarında oynayan Filistinli çocuklar, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)