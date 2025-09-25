Filistin Yönetimi'nden İsrail'in Sınır Kapısı Kapatma Kararına Tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin "dünyaya açılan" tek kapısı olan Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapatma kararının ekonomik, sosyal ve insani olarak "ciddi sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulundu.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in "Kerame" ismiyle de bilinen sınır kapısını kapatma kararının yansımalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı, Filistin'deki ekonomik, sosyal ve insani durum üzerinde ciddi sonuçlar doğuracaktır." ifadesi kullanıldı.

Kral Hüseyin Köprüsü'nün işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Filistin halkının ürünlerini dünya pazarına bu sınır kapısından ulaştırdığı ve Filistin'e yönelik ithalatın da yine bu sınır kapısı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu sınır kapısının kapalı tutulması, Filistin sanayisi, tarım ürünleri, gıda güvenliği ve ithalat-ihracat hareketleri üzerinde ciddi etkilere yol açacaktır. Ayrıca, dış dünyaya açılan tek kapı olması nedeniyle önemli insani sonuçlar doğuracaktır ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin önemli bir kısmının durmasına da yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sınır kapısını kapatma kararının, Filistin halkına baskı uygulama ve onlar için yaşanmaz bir ortam oluşturma çabasının parçası olduğuna dikkat çekildi.

Filistin yönetimine ait vergi fonlarına el koyan İsrail'in "siyasi şantaj ve cezalandırıcı politikalar" uyguladığı vurgulandı.

Açıklamada İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlallere de dikkati çekildi.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 1200 kontrol noktası ve demir kapı koyduğu, Filistinlilerin kendi bölgeleri arasında hareket özgürlüğünü kısıtladığı, bu şekilde ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

Filistin hükümeti ve Ekonomi Bakanlığının, sınır kapısının en kısa sürede açılması için uluslararası düzeyde çalışmalar yürüttüğü ve Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Eylül itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı ikinci bir emre kadar kapatma talimatı vermişti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bu talimatını çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.