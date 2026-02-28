Haberler

Filistin'de bölgede gelişmelere karşı hazırlık seviyesi artırılarak eğitime ara verildi

Güncelleme:
Filistin hükümeti, gelişmeler karşısında hastaneler ve sağlık merkezlerinde alarm durumu ilan etti, okullarda yüz yüze eğitime iki gün ara verdi.

Filistin hükümeti, gelişmelere karşı çeşitli kurumların hazırlık seviyesinin yükseltildiğini, tüm hastane ve sağlık merkezlerinde en yüksek teyakkuz durumuna geçildiğini ve okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Filistin hükümeti, Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ta düzenlediği acil toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, hükümet, kentlerdeki valilerin gözetiminde acil durum komitelerinin etkinleştirilmesi ve sahadaki olası gelişmelere karşı bakanlıklar ile çeşitli kurumların hazırlık seviyesinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Ayrıca Filistin'de hafta içi olan pazar ve pazartesi günleri okullarda yüz yüze eğitimin askıya alındığı ve eğitimin çevrim içi sisteme dönüştürüldüğü belirtildi.

Sağlık sektöründe çeşitli hastane ve tıp merkezlerinde azami alarm durumu ilan edildi.

Temel gıda maddelerinde altı aya kadar yetecek stratejik stok bulunduğunu teyit eden Filistin hükümeti, piyasalarda denetimlerin sıkılaştırılması ve fiyat manipülasyonunun önlenmesi yönünde talimat verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

