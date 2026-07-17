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Abbas'tan Arap finansal güvenlik ağı çağrısı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, mali krize karşı Arap finansal güvenlik ağının aktifleştirilmesini yineledi. Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşen Abbas, Gazze'ye yardım ve imar sürecini de ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in yaşadığı mali krizi hatırlatarak, Arap finansal güvenlik ağının aktifleştirilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi.

Görüşmede işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri ele alan Abbas ve Fehmi, Filistin ile Arap Birliği arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme olanaklarını değerlendirdi.

Filistin halkının ulusal haklarını hedef alan zorluklarla mücadele konularını görüşen Abbas ve Fehmi, bu kapsamda Gazze'deki Filistin halkının acılarının dindirilmesi, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, imar sürecinin başlatılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fehmi ile görüşmesinde, "Filistin halkının direnişine destek olmak amacıyla, bu zor ve olağanüstü koşullarda Arap finansal güvenlik ağının aktifleştirilmesi" çağrısını yineledi.

Arap finansal güvenlik ağı

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirilmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat 2019'da, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
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