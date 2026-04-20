Filistin Başbakanı Mustafa, ateşkese rağmen Gazze'ye çok az insani yardım sağlandığına dikkati çekti

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'deki ateşkese rağmen bölgeye çok az insani yardım sağlandığını, ekonomik çöküşün sürdüğünü söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 9. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı ve Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi (AHLC) Toplantısı'na katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Mustafa ortak basın toplantısı düzenledi.

Kallas, Orta Doğu'nun hem risk hem de bir fırsat döneminde bulunduğunu değerlendirerek, "İran ve Lübnan'daki kırılgan ateşkesler gerilimin azaltılmasında dar bir fırsat penceresi sunuyor. Her iki ateşkesin de geçerlilik süresi var, diplomasi bölgede sonuç vermeli. Aksi durumda savaşa geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın açılması, kapanması konusunda her gün bir "U dönüşünün" yaşandığını aktaran Kallas, "İran ve Lübnan'a çok fazla dikkat çekilirken, bugünkü toplantılar Gazze ve Batı Şeria'yı gözden kaçırmadığımızı gösteriyor. Ukrayna'yı desteklediğimiz ancak Filistin'i desteklemediğimiz yönünde çifte standart suçlamalarını sık sık duyuyorum. Şunu açıkça belirtmeme izin verin. Avrupa, Filistin halkının en büyük destekçisidir." diye konuştu.

Kallas, İspanya, İrlanda ve Slovenya'nın AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesi yönündeki talebine ilişkin yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:

"Üye devletler, aynı ortak tutumu gerektiren Ortaklık Anlaşmasının askıya alınmasına ilişkin konuyu masaya yatırdı. Bazı önlemler zaten masada vardı, bunlar için de nitelikli çoğunluk gerekiyor. Yani ilk olarak İsrail'e baskı uygulamak için bu taleplerin mümkün olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları yarın görüşeceğiz."

"Halen vahim bir insani durum söz konusu"

Eide de Gazze, İran ve Lübnan'da ateşkeslerin kırılgan olduğunu belirtti.

Bir araya gelmek, yeniden taahhütte bulunma, Filistin Devleti ve iki devletli çözüme ulaşma yönündeki son derece önemli çalışmalara yeniden odaklanmak için iyi bir zaman olduğunu dile getiren Eide, "Bu, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ün ilgili bölümlerini kapsayan, İsrail ile barış içinde yaşayan bir Filistin Devleti anlamına geliyor." dedi.

Eide, Gazze'nin siyasi, fiziki ve toplumsal yeniden inşasının tek ve birleşik bir hükümet altında uzun vadeli Filistin Devleti vizyonuna entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkese rağmen çok az ilerleme kaydedildiğini aktaran Eide, "Halen vahim bir insani durum söz konusu ve yeniden inşa konusunda çok az şey yapıldı, hatta eğer başladıysa bile son derece sınırlı. Daha önce de ifade edildiği gibi Batı Şeria'daki durum da yerleşimci şiddeti, yayılmacılık ve Filistin Yönetimi'nin mali durumunun zayıflatılması nedeniyle çok dramatik bir yöne gidiyor." diye konuştu.

"Gazze'de halkımızın yüzde 85'i işsiz"

Mustafa ise bölgesinde son dönemde yaşanan birçok savaşa rağmen, savaşın barış getirmeyeceğine her zamankinden daha fazla inandıklarını ifade etti.

Güvenlik, istikrar, meşruiyet ve birlikte yaşamı ancak adil ve siyasi bir çözümün sağlayabileceğini belirten Mustafa, bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gazze'de istikrarı yeniden sağlamak için yürütülen uluslararası çabaları desteklediklerini söyleyen Mustafa, geçiş döneminin sonunda Gazze ile Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında yeniden birleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mustafa, acil yardım sağlamak, istikrarı yeniden tesis etmek ve Gazze'nin yeniden inşasına hazırlanmak için çalıştıklarını vurguladı.

Gazze'nin benzeri görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"6 aylık ateşkese rağmen insani yardım açısından çok az şey sağlandı, ekonomik çöküş sürüyor. Gazze'de halkımızın yüzde 85'i işsiz. Batı Şeria'da ise ekonomik kısıtlamalar ve yerleşimci terörü devam ediyor. Bunun üzerine bir de kendi paramız olan milyarlarca doları alıkoyuyorlar. 5 milyar dolardan fazla bir miktar, bu da halkımıza temel hizmetleri sunmamızı fiilen engelliyor. Bunun artık durması gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi uluslararası destek, Filistin'de ve bölgede istikrar ve güvenlik açısından son derece hayati olmaya devam ediyor, bugün bu destek daha da kritik."

Ana hedef olan iki devletli çözümün uygulanmasının önemine işaret eden Mustafa, "Bölgede yaşanan çeşitli gelişmelerin temel nedeni Filistin ile İsrail arasında adil ve kalıcı bir barışın halen sağlanamamış olmasıdır. Bu nedenle bunun herkese Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne odaklanmayı sürdürmenin önemli olduğunu hatırlattığını düşünüyorum." diye konuştu.