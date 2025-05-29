Filipinler'in Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Filipinler İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

Filipinler'in Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Filipinler İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı
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Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 127. yılı ve Türkiye ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan yetkililer, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme vurgusu yaptı.

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 127'nci yılı ve Türkiye ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yılı münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde verilen resepsiyona Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto'nun yanı sıra ülkelerin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

Filipinler'in bağımsızlığının 127'nci yılı ve Türkiye ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yılı münasebetiyle verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Durdalı, burada yaptığı konuşmada, Filipinler'i, Asya Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olarak gördüklerini dile getirerek, ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığına dikkati çeken Durdalı, "Filipinler'in ulusal savunma kabiliyetini geliştirme çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı, ATAK helikopterleri tedarikinde olduğu gibi somut projeler temelinde ilerletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Durdalı, Filipinlerin de üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile kurumsal ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini kaydederek, Türkiye'nin ASEAN'la ilişkilerine verdiği destekten ötürü Filipinler hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçi Bensurto da Filipinliler olarak atalarının fedakarlıklarıyla elde ettikleri özgürlüğü kutladıklarını belirtti.

Filipinler ile Türkiye arasındaki karşılıklı saygıya dayanan diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Bensurto, "Filipinler, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en eski diplomatik ortağı olmaktan gurur duymaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından "The Philippine Madrigal Singers" adlı müzik korosu konser verdi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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