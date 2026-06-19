Çin: Filipinler'de Gözaltındaki 70 Çin Vatandaşının Tamamı Serbest Bırakıldı

MANİLA, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği, Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda bulunan bir çelik fabrikasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 70 Çin vatandaşının tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Büyükelçilikten perşembe günü yapılan açıklamada, 64 Çin vatandaşının 28 Mayıs'ta serbest bırakılmasının ardından Filipinli yetkililer nezdinde girişimlerini sürdürdükleri ve gözaltında kalan altı kişinin kimlik doğrulama işlemlerinin hızlandırılmasını talep ettikleri belirtildi. Açıklamada, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarının korunması amacıyla davanın yasalara uygun, adil ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasının istendiği ifade edildi.

Gözaltındaki kişilerden ikisi 29 Mayıs'ta, ikisi 3 Haziran'da, bir kişi 15 Haziran'da ve son kişi de 17 Haziran'da serbest bırakıldı.

Mindanao adasında bulunan Misamis Oriental eyaletindeki bir çelik fabrikasında çalışan Çin vatandaşları, 15 Mayıs'ta Filipinler kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Büyükelçilikten 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise Filipinler Adalet Bakanlığı'nın, Çin vatandaşlarının yerel düzenlemeleri ihlal ettiğine ilişkin iddiaları destekleyecek yeterli delil bulunmadığına hükmettiği belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua