Haberler

Çin: Filipinler'de Gözaltındaki 70 Çin Vatandaşının Tamamı Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki bir çelik fabrikasında çalışırken gözaltına alınan 70 Çin vatandaşının tamamı serbest bırakıldı. Çin Büyükelçiliği, yasal girişimler sonucu son kişinin 17 Haziran'da tahliye edildiğini duyurdu.

MANİLA, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği, Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda bulunan bir çelik fabrikasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 70 Çin vatandaşının tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Büyükelçilikten perşembe günü yapılan açıklamada, 64 Çin vatandaşının 28 Mayıs'ta serbest bırakılmasının ardından Filipinli yetkililer nezdinde girişimlerini sürdürdükleri ve gözaltında kalan altı kişinin kimlik doğrulama işlemlerinin hızlandırılmasını talep ettikleri belirtildi. Açıklamada, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarının korunması amacıyla davanın yasalara uygun, adil ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasının istendiği ifade edildi.

Gözaltındaki kişilerden ikisi 29 Mayıs'ta, ikisi 3 Haziran'da, bir kişi 15 Haziran'da ve son kişi de 17 Haziran'da serbest bırakıldı.

Mindanao adasında bulunan Misamis Oriental eyaletindeki bir çelik fabrikasında çalışan Çin vatandaşları, 15 Mayıs'ta Filipinler kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Büyükelçilikten 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise Filipinler Adalet Bakanlığı'nın, Çin vatandaşlarının yerel düzenlemeleri ihlal ettiğine ilişkin iddiaları destekleyecek yeterli delil bulunmadığına hükmettiği belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı

Çarşının ortasında dehşet anları! Gören yere çöküp kaldı
Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

3 ay önce boşanan çiftin korkunç ölümü
Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı

İzinsiz toplayınca dünyaları yıkıldı! Kesilen ceza milyonlarca lira
Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi iddialı açıklama

''Türkiye için de hayati'' diyerek uyardı