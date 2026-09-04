Giresun'da fındık hasadında file örtü dönemi

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zaman ve işçilik maliyeti yönünden sağladığı avantajla son yıllarda tercih edilmeye başlanan file örtü kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kentte uzun yıllardır fındığı daldan toplayan üreticiler, son yıllarda yerden hasada yöneldi. Üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 11 üreticiye hibe desteği sağlandı.

Bahçelerine file örtüleri seren üreticiler, olgunlaşan fındıkların filelere dökülmesiyle hasada başladı. Üreticiler, uygulama sayesinde az sayıda kişi ile zamandan tasarruf edebiliyor.

Maliyetleri düşürmek ve file örtü kullanımını yaygınlaştırmak için bu yıl da Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında 44 üreticinin hibe desteği başvurusu kabul edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, Giresun'da tarımsal arazilerin yüzde 70'inin fındık bahçesinden oluştuğunu söyledi.

Fındığın kentin vazgeçilmez ürünü olduğunun altını çizen Yılmaz, en büyük maliyetin işçilik olduğunu vurguladı.

Bu maliyeti azaltmak için çiftçilere yüzde 70'e varan file örtü hibe desteği verildiğini anlatan Yılmaz, "File örtü kullanımı işçilik maliyetinin yüzde 70'i oranında avantaj sağlıyor. Hasat filesi rutubeti ve işçilik maliyetlerini düşürmesi dolayısıyla bizim için olmazsa olmaz." dedi.

Türkiye'de fındık hasadının uzun yıllar daldan toplama yöntemiyle devam ettiğini belirten Yılmaz, "10 yılı aşkın süredir aslında yerden toplamakla alakalı bir süreç başladı. Bu süreci de biz fındık hasat filesiyle destekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, fındık hasat filesinin ihracata yönelik problemlerden biri olan aflatoksini ciddi oranda azalttığını vurguladı.

"Yamaç arazide file örtü serilebiliyor"

Karadeniz'in eğimli arazilerinin olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada hasat filesini serme anlamında yaptığımız eğitim çalışmalarında çiftçilerimiz, 'Benim arazim ciddi manada yamaç, fındık hasat filesi olur mu? Sıra arası ve sıra düzeni bahçelerimizde pek yok, file örtü serimi için uygun olur mu?' şeklinde çekince gösterdikleri durumlar oluyor. Yamaç arazide file örtü serilebiliyor, bir üreticimizin bahçesine file örtü sererek bunun uygulanabilir olduğunu gösterdik."

File örtü kullanarak maliyetleri düşüren üreticilerin diğer çiftçilere de örnek olacağını dile getiren Yılmaz, verim ve üretimin bu sayede artmasına olumlu katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İl merkezine bağlı Kemaliye köyündeki fındık üreticisi Azime Dizdar da file örtüyle hasadı ilk kez geçen yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hasadın çok hızlı ve kolay gerçekleştirildiğini anlatan Dizdar, "Daha önceki yıllarda uzun süren hasatta işçiler file örtü ile bir günde hasadı tamamladılar. Bu yöntemi çok beğendim. 7 kişi ile 3 günde tamamlanan hasat, file örtü ile bir günde bitirildi." dedi.

Kaynak: AA