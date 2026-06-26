Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Yenerek Üst Tura Çıktı

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Puanını 6'ya yükselten Afrika temsilcisi, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun son hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Fildişi Sahili, 7'nci dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Pepe, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan bölümde skor değişmeyince Fildişi Sahili sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Fildişi Sahili, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Grupta son sırada yer alan Curaçao ise Dünya Kupası'na 1 puanla veda etti.

Kaynak: ANKA