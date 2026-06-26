Haberler

Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Yenerek Üst Tura Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Nicolas Pepe'nin iki golüyle galibiyete ulaşan Afrika temsilcisi puanını 6'ya çıkardı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Puanını 6'ya yükselten Afrika temsilcisi, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun son hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Fildişi Sahili, 7'nci dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Pepe, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan bölümde skor değişmeyince Fildişi Sahili sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Fildişi Sahili, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Grupta son sırada yer alan Curaçao ise Dünya Kupası'na 1 puanla veda etti.

Kaynak: ANKA
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Ülke yasta! 21 yaşındaki ünlü isim nehirde boğularak hayatını kaybetti
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi

Fildişi Sahili'ne tur biletini Süper Lig devinin eski yıldızı getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık 'Rana'

Aşk için 12 bin kilometre kat etti, aradığı mutluluğu orada buldu
Sallamayla arkadaşının peşine düştü, bekçilere de yeltenince vuruldu

Sallamayla arkadaşının peşine düştü, bekçilere de yeltenince vuruldu