FIBERR USA ile Global Büyüme Hedefleri

FIBERR Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci, şirketin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cebeci, "Bu yıl 31 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi sürdürdük ve ABD'de kurduğumuz FIBERR USA ile bu pazarda da önemli müşterilere hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında yer alarak kurumsal yapımızı güçlendirmeyi ve global büyüme hedeflerimizi hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan FIBERR Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri, pultruzyon, SMC-BMC, ızgara, levha, pulwinding ve RTM gibi çok sayıda üretim prosesini tek çatı altında bulunduruyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk ve tek Ar-Ge Merkezi ile yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesini de tescilleyen FIBERR, özellikle savunma sanayi, inşaat, otomotiv, havacılık ve denizcilik alanlarında alüminyum ve paslanmaz çelik profillere alternatif yüksek teknoloji ürünleri sunuyor.

FIBERR Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl 31 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi sürdürdük ve ABD'de kurduğumuz FIBERR USA ile bu pazarda da önemli müşterilere hizmet vermeye başladık. Yüksek teknoloji odaklı üretim kabiliyetimiz, kritik sektörlerdeki talepleri karşılamamıza olanak sağlıyor. 2025, Ar-Ge ve inovasyon alanında da önemli başarılar getirdi. Atık kül problemini çözmek için geliştirdiğimiz yenilikçi ürün, Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü" dedi.

Cebeci, büyüme ve finansal görünürlük açısından şirketin gelecek hedefleri ile ilgili, "Yeşil Yatırım Holding'in stratejik yatırım planlaması kapsamında kotasyon çalışmalarını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında yer alarak kurumsal yapımızı güçlendirmeyi ve global büyüme hedeflerimizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. 2026 yılında üretim kapasitemizi artırmayı, Ar-Ge yatırımlarımızı genişletmeyi ve ihracat ağımızı yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. FIBERR'in başarı hikayesi, yalnızca teknoloji sahnesinde değil, sermaye piyasalarında da zirveye koşan bir yıldız niteliği kazanacak" diye konuştu.