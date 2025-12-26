Haberler

"Terörün Finansmanı"Yla Suçlanan 7 Kişi ve 3 Şirketin Malvarlığı Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ/PYD ve DEAŞ terör örgütleri ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 7 kişi ve 3 şirketin mal varlığının dondurulmasına yönelik kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. FETÖ/PYD ve DEAŞ (IŞİD) terör örgütleri ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden 7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Şahinbey doğumlu Mehmet Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Enes Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Salih Kendirkıran ve Kırıkkale doğumlu Esat Malbeleği'nin FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarının donduruldu.

Kaşgar doğumlu Enver Tursun, Baskil doğumlu İzzet Aydoğmuş ve Prizren/Kosova doğumlu Mentar Bamja'nın DEAŞ (IŞİD) terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarını donduruldu.

Kuruluş yeri ABD olan Vavenza INC, Coral Port LLC ve Camilson LLC adlı 3 şirketin ise FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıkları donduruldu.

