FETÖ'nün üyelerine 'play station ve ücretsiz check-up' hizmeti deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evlerindeki örgüt mensuplarına play station turnuvası ve askeri lise ve polis okulları sınavı öncesi de kendi ceplerinden check-up yaptırdığı ortaya çıktı.

FETÖ/PDY'nin Polis Akademisi'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada akademi sınavı öncesi sorulara erişerek sınavı kazanan Cihan Çağatay Ö. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hakkında iddianame düzenlenen şüpheli, örgüte dair tüm bildiklerini itiraf etti. Savcılık huzurunda ifade verirken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten şüpheli Cihan Çağatay Ö., ortaokulun son senesinde Emrah kod adlı şahısla tanıştığını söyleyerek, "Emrah, evinde üniversite öğrencilerinin zeki öğrencilere ders anlattığını ve bu evde rahatça yiyip içebileceğimizi söyledi. Daha sonra benim yaşlarımda birkaç arkadaş daha dahil oldu eve. Ev tipik bir bekar evi gibiydi. Bazen bize play station getirip aramızda turnuva yapardık, sonrasında da Gülen'in kitapları okunurdu. Buranın cemaat evi olduğunu ilk başta anlamadım" dedi.

SINAV ÖNCESİ ADAYLARI ÖZEL HASTANEDE CHECK-UP'A SOKMUŞLAR

Evde ders çalışan aynı yaş grubundaki öğrencilere askeri liselerin ve polis okullarının sınavlarının yaklaştığını ve kendilerine bu sınavlara girmek isteyen olup olmadığını sorduklarını beyan eden Cihan Çağatay Ö., "Söyledikleri sınavları kazanırsak mezun olunca mesleğimizin hazır olacağını söyleyerek bizi sınava hazırlamaya başladılar. Ders çalışmayı kabul ettikten sonra bize yemin ettirdiler ve 500 adet cevaplanmış soru verdiler. Bu soruların askeri lise sınav sorusu olduğunu, kimseye söylemememiz gerektiğini ve iyi ezberlememizi tembihlediler. Sınava az bir süre kala bizi bir arabayla alıp Ümitköy'de bulunan bir özel hastaneye götürerek check-up'a soktular. Check-up ücretini de kendileri ödedi" ifadelerini kullandı.

ASKERİ LİSE OLMAYINCA POLİS KOLEJİ

Sınavdaki soruları önceden bildiği için derece yaparak sınavı kazandığını söyleyen Cihan Çağatay Ö., "Askeri okuldaki mülakatta küçükken olduğum kasık ameliyatı yüzünden elendim. Ferhat abi bu durumu öğrenince çok kızdı ve neden daha önce bu durumu kendisine söylemediğimi sordu. Askeri lise olmayınca Polis Koleji sınavına girdim. Gene aynı şekilde 500 adet cevaplanmış soru verildi sınavdan önce. O evde sınava giren herkes Polis Koleji'ni kazandı. Okul döneminde büfe ve ankesörlü hatlardan iletişim kurmaya devam ettik" diye konuştu.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin FETÖ üyesi olarak amir pozisyonunda etkin bir şekilde emniyet teşkilatı içerisine yerleştirmek amacıyla 2010 yılı Polis Koleji sınavından önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları ele geçirerek sınavda gerçek başarısı üzerinde performans gösterip, sıralamada diğer adayların önüne geçtiği belirlenmiştir. Ayrıca polis okulunda eğitim gördüğü dönemde örgütle irtibatını devam ettirdiği, böylelikle FETÖ ile irtibat kurarak süreklilik arz edecek şekilde örgüte olan bağını devam ettirerek örgüt hiyerarşisine dahil olduğu görülmüştür. Bu nedenle şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işlediği görülerek, TCK'nın 158/1-e ve 314/2 maddeleri gereği cezalandırılması talep olunur."

(Engin Yağcı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel