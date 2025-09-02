FETÖ ile Bağlantılı ASSAN Group'un Sahibi ve Genel Müdürü Tutuklandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında hazırlanan sevk yazıları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, genel müdür Gürcan Okumuş'un TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN'da çalışmaya başladığı, MKE ve TÜBİTAK'ta C4 tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın ASSAN'da bire bir aynısının yapıldığının tespit edildiği yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında ASSAN Group'un sahibi Emin Öner, "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaö ve "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalmaö suçlarından; Gürcan Okumuş ise "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalmaö suçundan tutuklandı. Sevk yazısında, Öner'in HTS analizinde 113 farklı şahıs ve 22 ByLock kullanıcısıyla 2025 yılına kadar süren irtibat kayıtlarının bulunduğu, şüpheliye ve firmalarına ait MASAK raporlarında ise bu şahıslarla yoğun para transferlerinin tespit edildiği belirtildi.

ÖRGÜT TEPE YÖNETİCİLERİYLE İRTİBAT

Sevk yazısında, Emin Öner'in ASSAN İş Makineleri Ltd. Şti. adına kayıtlı numara üzerinden örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda, Emin Öner'e ait firma yetkililerinin terör örgütü ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Sincan bölgesinde sohbet toplantıları düzenlendiği, bağış adı altında para toplandığı da iddialar arasında yer aldı.

BİREBİR AYNISI YAPILDI

Yazıda, Gürcan Okumuş'un 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olduğu, müdürlükten ayrıldıktan sonra Öner'e ait savunma sanayi şirketi ASSAN'ın genel müdürü olarak göreve başladığı aktarıldı. Okumuş'un, Hilal Projesi kapsamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve süresiz olarak MKE'nin kullanımına verilen pilot ölçekli C4 tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi ekipmanının ASSAN'da bire bir aynısını yaptırdığı, böylece MKE ve TÜBİTAK'ın yıllar süren emeği ve sermayesiyle geliştirilen ürünün teknoloji transferinin gizlilik kapsamında kalması gerekirken "danışmanlık hizmetiö adı altında ASSAN'a aktarıldığı ifade edildi.

GİZLİ BELGELER GÖNDERİLDİ

Sevk yazısında ayrıca, eski MKE çalışanı M.A.'nın, ASSAN'da görev yaptığı sırada MKE'de çalışan N.S.'den gizlilik ihtiva eden patlayıcı cihazlara ait resimleri çekip göndermesini istediği belirtildi. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda proje subayı olarak görev yapmış ve halen ASSAN çalışanı olan A.A.'nın, MKE üretim hakları ve barut fabrikasına ilişkin detaylı bilgiler almaya çalıştığı kaydedildi. Geçmişte MKE Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan ve halen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İsmet Sayhan'ın da Emin Öner'le gizlilik içeren belgelerin gönderimine dair mesajlaşma içeriklerinin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca sevk yazısında, ASSAN'da genel müdürlük görevini yürüten Gürcan Okumuş'un enstitü müdürlüğü döneminde TÜBİTAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'da işe başladığı, hatta bu kişilerden 6'sının Emin Öner ile birlikte savunma sanayinde faaliyet gösteren ASTECH A.Ş.'yi kurduğu belirtildi. Okumuş'un da TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN'a geçtiği ve TÜBİTAK SAGE'ye ait ürünlerin benzerlerini içeren, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.