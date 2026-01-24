Fethiye'de TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 225 konutun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını açıkladı.

Otgöz, konut inşaatlarının daha önce tamamlandığını ancak altyapı ve bazı teknik detaylar nedeniyle teslim sürecinde gecikmeler yaşandığını belirtti.

Sorunların çözümü için en üst düzeyde görüşmeler yaptıklarını ifade eden Otgöz, eksiklerin giderilmesiyle teslim sürecinin başladığını söyledi.

Fethiye Karaçulha'da TOKİ tarafından yapılan 225 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını bildiren Otgöz, şunları kaydetti:

"Konutların sorunları giderildi. Hak sahiplerine teslimlerine başlandı. Vatandaşlarımıza sadece bina yapmıyor, sosyal donatıları, yeşil alanları ile tam bir yaşam alanı sunuyoruz. Hak sahiplerine yeni konutlarında sağlıkla, mutlulukla oturmalarını diliyorum. Dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik bu sosyal konut projesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyorum."