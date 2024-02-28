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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü Arda Apaydın yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arda Apaydın'ın kullandığı 48 ABV 670 plakalı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak'ta, 48 AKF 891 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Trafik Kazaları Güncel Haberler

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