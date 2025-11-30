Fethiye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp toplam 11 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri çeşitli yalanlarla toplam 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.R.K., Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.