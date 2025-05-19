Fethiye'de 22 Üniversite Öğrencisinden Yamaç Paraşütü ile Bayrak Uçuşu

Fethiye'de 22 Üniversite Öğrencisinden Yamaç Paraşütü ile Bayrak Uçuşu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 22 üniversite öğrencisi, Türk bayrakları ile yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Öğrenciler, Babadağ'dan iniş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler teleferikle Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından kalkış yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Öğrenciler, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyrettikten sonra Belcekız sahiline iniş yaptı.

Yamaç Paraşütü Pilotu Zafer Şekerci gazetecilere, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında öğrencileri gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

Öğrenci Deniz Aydoğmuş ise uçuşun kendisi için çok özel olduğunu ve etkinliğin içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İlk kez yamaç paraşütü yaptığını belirten öğrenci Ceren Tuğba Girlerda da başlangıçta biraz korksa da bu deneyimin korkulacak bir şey olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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