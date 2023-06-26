Ferizli'de traktör kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Mehmet Gedikli (27) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gedikli (27), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ceylandere Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gedikli'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, devrildi. Gedikli, traktörün altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gedikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Mehmet Gedikli'nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ferizli ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.