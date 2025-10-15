Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye Birlik Çağrısı

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

21 Eylül'de düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'dna başkan seçilen Saadettin Saran, göreve geldikten sonraki süreçte kulüpte yaşanan değişim beklentilerine, seçim sürecine ve futbol takımıyla ilgili planlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanlık döneminin ilk basın toplantısını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde gerçekleştiren Saran, kulüp içi birlik çağrısı yaparak, "Benim dönemimde hiçbir akreditasyon yasağı olmayacak. Şeffaflık, adalet ve diyalog esas olacak. Fenerbahçe'yi sevdiğini söyleyip içeriden baltalayanlarla mücadele edeceğim. Bu kişileri ifşa edeceğim" dedi.

"Yıkmak kolaydı, biz Fenerbahçe'nin ruhunu onarmayı seçtik"

Sadettin Saran, göreve gelir gelmez kamuoyunda kendisinden "sert bir başlangıç" beklendiğini, ancak kulübün içinde bulunduğu ruh halinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:

"Göreve gelir gelmez herkes, başkandan neşter bekledi. 'Kelle koparacak, hocayı gönderecek' dediler. Bana hem yakın çevremden hem sosyal medyadan baskılar geldi. Ama kolay olan buydu. Ben sakin kalmayı tercih ettim. Geldik, hocayı gönderirdik, 'Başkana bak, raconu kesti' dedirtirdik. Bu çok kolaydı ama ben öyle yaklaşmadım. Dedim ki; bu oyuncular dünyanın farklı yerlerinden gelmiş, Mourinho ile çalışmak için imza atmış. Beş hafta sonra Mourinho gidiyor. Ardından üç hafta boşluk yaşanıyor. Sonra yeni hoca geliyor, üç hafta sonra da Ali Koç gidiyor. Yerine Sadettin Saran geliyor; oyuncuların hiç tanımadığı bir isim."

"Samandıra'ya gittiğimde ölü toprağı serpilmiş gibiydi"

Saran, bu süreçte takımdaki psikolojik kırılmanın ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Samandıra'ya gittiğimde ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Oyuncuların morali yerlerdeydi. Seçim süreci uzadıkça futbolcular da boşlukta kaldı. Kimisi maaşlarını alamayacaklarını sanmış. Kimi, kayyum atanacak söylentilerine inanmış. Bu süreçte oyuncuların güvenini yeniden kazanmak gerekiyordu. O yüzden ilk işimiz yıkmak değil, onarmak oldu."

"Kendi içimizdeki yapılarla mücadele edeceğim"

Basın toplantısında kulüp içi dinamiklere de dikkat çeken Saran, Fenerbahçe'nin yalnızca dışarıdan değil içeriden de zarar gördüğünü savundu:

"Fenerbahçe'nin en büyük sorunu sadece dışarıdaki düşmanlar değil, içerideki yapılar. Kendi acenteleriyle kulübe zarar veren, oyuncular üzerinden manipülasyon yapan, çıkar ilişkileriyle hareket eden insanlar var. Fenerbahçe'yi sevdiğini söyleyip içeriden baltalayanlarla mücadele edeceğim. Bu kişileri ifşa edeceğim. Artık kimse kimsenin adamı değil. Ne Ali'nin, ne Aziz'in, ne Sadettin'in... Herkes Fenerbahçe'nin adamı olacak. Fenerbahçe kimsenin kişisel alanı değil, bir camiadır. Benim en rahatsız olduğum şey bu: hala insanlar birbirini 'Ali'ci', 'Aziz'ci' diye ayırıyor. Bu dönemde kimse 'Sadettinci' de demesin. Bunu da kabul etmem."

"Akreditasyon yasağı yok, yalan haberlere son"

Basın mensuplarına seslenen Saran, medya ile ilişkilerde açık kapı politikası izleyeceklerini belirtti:

"Bugün burada hiçbir akreditasyon yasağı uygulamadık. Benim dönemimde de asla olmayacak. Hepinize adil ve şeffaf davranacağım. Ama sizden de aynı şekilde dürüstlük bekliyorum. Fenerbahçe haberlerinin reytingi zaten yüksek. Ama maalesef negatif haberlerin reytingi daha da yüksek. Lütfen yalan haberlerden uzak duralım. Çünkü bu haberler sadece bize değil, oyuncularımıza da büyük zarar veriyor. Oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiliyor."

"Telesko'nun arkasındayız, psikolojik toparlanma süreci başlattık"

Teknik direktör Telesko hakkındaki sorulara yanıt veren Saran, hocaya güven duyduklarını ve değişikliğin şu anda gündemde olmadığını açıkladı:

"Ben hocayı tanımıyordum. Ama hem oyuncularla hem teknik ekiple görüştüm. Oyuncular, onun çalışkan ve disiplinli biri olduğunu söylüyor. Hatalarını kabul edip düzeltmeye çalışıyor. Oyuncuların güvenini kazanmış durumda. Bu nedenle kendisine bir şans verilmesi gerektiğine inandım. Şu anda takımda birlik duygusunu yeniden oluşturmak için bir psikolog tuttuk. Oyuncuların motivasyonu çok önemli. Sakatlığı bulunan Can Duran birkaç hafta içinde dönüyor. Takım toparlanma sürecinde. Başarıya odaklıyız. Sözleşmesini uzatmak için de çalışıyoruz."

"Enkaz yok, mali disiplini sürdüreceğiz"

Saran, kulübün ekonomik durumuna ilişkin iddiaları da şöyle değerlendirdi:

"Biz hiçbir zaman 'enkaz devraldık' demeyeceğiz. Bu bahane aramak olur. Önceki yönetim bazı alanlarda başarılı işler yaptı. Biz aynı mali disiplini sürdüreceğiz. Evet, seçim sürecinde bazı ekstra harcamalar olmuş, nakit akışı etkilenmiş. Ama bunu kısa sürede dengeleyeceğiz. Bizim anlayışımız bahane değil, çözüm üretmek."

"Fenerbahçe artık kişilerin değil, camianın kulübü olacak"

Basın toplantısının sonunda Saran, yaklaşan genel kurula dikkat çekerek, kulüpte birlik ve şeffaflık çağrısı yaptı:

"Önümüzde çok önemli bir genel kurul var. Sağduyulu her Fenerbahçeli bunun önemini anlayacaktır. Fenerbahçe artık kişilerin değil, camianın kulübü olacak. Bizim hedefimiz, Atatürk'ün yolundan giden, ilkelerine bağlı, şeffaf bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, birlik, beraberlik ve adaletle yükselecek."

" G azetec i ler i n sorular ı ve S aran' ı n yan ıtları"

Toplantının ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran, kulübün geleceğiyle ilgili mesajlar verdi.

Sorulan ilk soru, "1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yeni bir girişim olacak mı? Ayrıca 3 Temmuz tazminat davası sürecini nasıl yöneteceksiniz?" şeklinde oldu.

Sadettin Saran ise "Bu konuda önceki yönetim çok ciddi çaba gösterdi. Biz de aynı hassasiyeti göstereceğiz. Hatta bir önceki yönetimde bu konuyla ilgilenen arkadaşlardan birini danışman olarak görevlendireceğim. Kurumsal hafıza bizim için çok değerli. 3 Temmuz sürecinde yaşananları unutmadan, hakkımızı aramaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

İkinci soru, "Göreve geleli bir ay bile olmadı ama mali tabloyla ilgili çok spekülasyon var. Seçim döneminde 'Ali Bey ve ekibi finansal olarak iyi işler yaptı' demiştiniz. Bu görüşünüz devam ediyor mu?" şeklinde oldu.

Sadettin Saran, "Evet, bu görüşüm devam ediyor. Ancak spekülasyonlar da çok fazla. Bazı insanlar bunların bize zarar vermesinden keyif alıyor. Biz bahane değil çözüm üreten bir yönetimiz. Enkaz var yok tartışmasıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Evet, seçim sürecinde ekstra harcamalar oldu, nakit akışı etkilendi ama kısa sürede toparlayacağız. Önceki yönetim mali disiplin konusunda iyi işler yaptı, biz de aynı disiplini sürdüreceğiz" cevabını verdi.

Üçüncü soru, "Sonuçlar ne olursa olsun bu sezon Telesko ile devam edecek misiniz? Sözleşmesiyle ilgili belirsizlikler var." şeklindeydi.

Sadettin Saran, "Ne olursa olsun devam edeceğiz diyemem çünkü başarı odaklı bir kulübüz. Ancak hocamızla sabah görüştüm. Çalışkan, disiplinli, hatasını kabul eden bir insan. Oyuncuların güvenini kazanmış durumda. Biz de kendisini seviyoruz, güveniyoruz. Sözleşmesini uzatmak için çalışmalar yapıyoruz. Takımda sakatlıklar var ama toparlanıyoruz. İnanıyorum ki Telesko'nun liderliğinde bu dönemi güçlenerek atlatacağız." dedi.

Sadettin Saran, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki geleceği hakkında ise şöyle konuştu

"Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık İrfan Can'ın yerine."