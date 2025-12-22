Haberler

Derbide sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'inin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar hakkında 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca, şüpheliye bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar hakkında, 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 1 Aralık'ta Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği aktarıldı.

İddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.

