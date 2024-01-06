Felahiye'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalandı. Üzerinde 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S'yi yakaladı.
Üzerinde 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.