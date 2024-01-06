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Felahiye'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalandı. Üzerinde 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T.S'yi yakaladı.

Üzerinde 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Felahiye Kayseri Yakalama Ceza Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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