Federal Temyiz Mahkemesi'nden Trump Yönetimine SNAP Ödemeleri İçin Tam Yükümlülük Kararı

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin hükümetin kapanması nedeniyle kısmen finanse etmeyi planladığı "Ek Beslenme Yardım Programı'nın (SNAP)" kasım ödemelerinin tam olarak yapılmasına hükmetti.

Mahkemenin kararı, 7 Kasım 2025'te Trump yönetiminin, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Bölge Yargıcı John McConnell'in, kasımda SNAP ödemelerinin "ivedilikle ve tam olarak" yapılmasına ilişkin kararına yaptığı itirazın ardından geldi.

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetimine, hükümetin kapanması nedeniyle kısmen finanse etmeyi planladığı SNAP ödemelerinin kasımda tam olarak yapması için talimat verdi.

ABD yönetiminin, temyiz mahkemesinin kararına karşı üst mahkemeye başvurması bekleniyor.

Mahkeme kararının temyiz süreci nedeniyle nihai uygulamanın tarihi ve kapsamı hala belirsizliğini koruyor.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor ancak ülke nüfusunun yaklaşık 8'de 1'ine tekabül eden 42 milyon Amerikalının bu ödemeleri kısa sürede alması mümkün görünmüyor.

SNAP yardımlarının tam olarak ödenmesine ilişkin mahkeme süreci

Trump yönetiminin yardım ödemelerinin yalnızca yüzde 65'ini finanse etme planına itirazda bulunan sivil toplum kuruluşlarının açtığı davanın üzerine, Federal Mahkeme, 7 Kasım 2025'te Trump yönetimine SNAP yardımlarını tam olarak ödemesi talimatını vermişti.

Trump yönetimi, mahkemenin SNAP kapsamında kasım ayı ödemelerinin yapılmasına ilişkin kararına itiraz etmişti.

Kararı "absürt" olarak nitelendiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Hükümetin kapalı olduğu bir dönemde Federal Mahkemenin Başkan'a durumu nasıl değerlendirmesi gerektiğini söylemesi mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Tarım Bakanlığı, 10 Kasım 2025'te federal mahkemenin kararına rağmen eyaletlere "Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP)" kapsamındaki kasım ayı ödemelerinin tam olarak yapılması için attıkları adımları "derhal geri almaları" talimatını vermişti.

Trump'ın SNAP'e ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 4 Kasım'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını ancak Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasından sonra yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

Hükümetin bir ayı aşkın süredir kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programı'na (SNAP)" devam etmeyeceklerini açıklamıştı.

Trump, eski Başkan Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini, bu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını savunmuştu.