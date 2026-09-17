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Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı

Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Oy birliğiyle alınan karar, Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı oldu.

(WASHINGTON) - ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Oy birliğiyle alınan karar, Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Fed, federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltti. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü, jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyelerde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği belirtildi.

Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedilen açıklamada, istihdamdaki artışın iş gücündeki yükselişle benzer hızda gerçekleştiği ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Fed, "Bugünkü politika hamlesi, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine daha zamanlı bir dönüşü destekleyecektir. Komite, fiyat istikrarını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
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