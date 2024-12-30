Fatma Aksal: 'Vatandaşların Taleplerine Kulak Veriyoruz'

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Aksal, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiklerini söyledi.

Aksal, AK Parti'nin başarısındaki en büyük sırrının vatandaşları her zaman dinlemesi ve tabandan gelen sese kulak vermesi olduğunu söyledi.

Edirne'ye yapılan yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Aksal," Saraçlar Caddesi yenileniyor. İki dükkanın son halini aldı. Millet Bahçesi tamamlandı, son çalışmalar yapılıyor. Edirne Sarayının ihyası devam ediyor. Ramazan ayıyla birlikte İnşallah Selimiye Camisi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Aksal, bir gazetecinin "Asgari ücret açıklandı, bu rakam hakkında bir şeyler söyler misiniz ?" sorusuna devletin asgari ücreti belirlerken işverenle çalışan arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Asgari ücretle çalışanların maaşlarını devletin vermediğini aktaran Aksal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet diyor ki işverene, 'Bunun altında, asgari ücretin altında ücret veremezsin çalışanlarına' ama bunun üst sınırı yok. Yani 'bunun üstünde de verebilirsin'. Gönlümüz tabii ki ister ki çok daha yukarılarda olsun ama tabii bu bir denge. Bu defa işveren de işçi çıkarmalarına neden oluyor. İş kayıplarına neden oluyor. İnşallah Türkiye'de işveren asgari ücretin çok daha üstünde ücret öder. Yani devlet tarafından ödenen bir maaş değil, işveren tarafından ödenen bir maaş."

Konuşmanın ardından Aksal, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.