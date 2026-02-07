Haberler

Fatih'teki banka soygunu kamerada

Güncelleme:
Fatih'te bir banka şubesinde gerçekleşen soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ş.K. adlı şüpheli, silahını kullanarak 112 bin lira çaldı ancak kaçarken düşürdüğü paranın bir kısmı geri alındı. Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

FATİH'te Ş.K. (34) isimli şüphelinin bankayı soyduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen Ş.K, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi. Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren Ş.K. kaçtı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi.

SOYGUN KAMERADA

Ş.K. adlı şüphelinin bankaya girişi ve ve elindeki silahla soygun yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
