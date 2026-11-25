Haber: Kadir DEVİR / Kamera: Can KILINÇ

(KARABÜK) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnafın kan ağladığını belirterek, "Alım gücünün son derece düşük olması esnafı en çok zorlayanlardan bir tanesi. İş yeri kiraları çok fahiş. Bir finansmana erişmek isteseniz yüzde 40-50 faizle finansmana erişebiliyorsunuz, ona da erişemiyorsunuz. Dolayısıyla bu maliyetlerle ve alım gücünün de sıfıra düşmüş olduğu bir piyasada esnafın ayakta durması çok zor" dedi.

Erbakan, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Parti teşkilatı ile bir araya geldikten sonra esnafı ziyaret eden Erbakan'a esnaf işlerin azlığından ve yokluğundan, maliyetlerin, kiraların ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı.

Safranbolu gezisi kapsamında esnafın ve vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken Erbakan; yüksek kiralar, alım gücündeki düşüş ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle işletmelerin ayakta kalmakta güçlük çektiğini vurguladı. Günde 300'den fazla esnafın kepenk kapattığına işaret eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Esnafa her gittiğimizde 'Allah yardımcınız olsun' diye dua ediyoruz. Çünkü esnaf gerçekten kan ağlıyor. Alım gücünün son derece düşük olması esnafı en çok zorlayanlardan bir tanesi. İş yeri kiraları çok fahiş. Bir finansmana erişmek isteseniz yüzde 40-50 faizle finansmana erişebiliyorsunuz, ona da erişemiyorsunuz. Dolayısıyla bu maliyetlerle ve alım gücünün de sıfıra düşmüş olduğu bir piyasada esnafın ayakta durması çok zor. 2026'nın dokuz ayında 90 bin esnaf kepenk indirdi. Günde 300'den fazla esnafın kepenk indirmesi demektir. Tabii yapılması gereken mutlaka faizden, israftan ve imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynaklardan paraların kurtarılıp esnafa, çiftçiye, köylüye, işçiye, emekçiye ve emekliye bunların aktarılmasıdır. Paylaşımda adalet diye bunu biz adlandırıyoruz ve adil ekonomik düzen diye adlandırıyoruz. İnşallah bunları gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. İnşallah gerçekleştirip esnafımızın da 86 milyonun da yüzünü güldürmek nasip olur."

Erbakan, gezisi sırasında yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Girdiği bir berberde iş yeri sahibini de partiye üye yapan Erbakan, üye formunu birlikte doldurdukları esnafla poz verdi. Erbakan, Safranbolu'daki temaslarının ardından Karabük'ün diğer ilçelerinde gezisini sürdürdü.

Kaynak: ANKA