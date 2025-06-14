Fatih Erbakan: 'İsrail, Türkiye'nin parçalanmasının peşinde'

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörist İsrail insanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu bir kez daha gösterdi ve sıra Suriye ve İran'dan sonra Türkiye'ye gelecek. Bu teröristlerin bu siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması ve Türkiye'nin kolay lokma haline getirilip yutulmasıdır. Bu alçak saldırı karşılığında yıllardan beri söylediğimiz gibi Amerika'nın İncirlik Üssü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ağrı Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Erbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Vahşette, terörde, soykırımda sınır tanımayan terörist İsrail, İran'a haksız hukuksuz vahşi bir saldırı gerçekleştirerek eğer anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha gösterdi. İnsanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu bir kez daha gösterdi ve sıra Suriye ve İran'dan sonra Türkiye'ye gelecek Allah muhafaza buyursun. Bu teröristlerin bu siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması ve Türkiye'nin kolay lokma haline getirilip yutulmasıdır.

Bu alçak saldırı karşılığında yıllardan beri söylediğimiz gibi Amerika'nın İncirlik Üssü(ne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır. Bu alçak saldırı karşısında İsrail'i, İran füzelerine karşı korumak üzere kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü'nün acilen kapatılması lazımdır. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gönderilmesine acilen dur denilmeli, Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı acilen kapatılmalıdır. Bu saldırı tecavüz karşısında Türkiye'nin öncülüğünde D8 ülkelerinin yöneticileri acilen bir zirvede toplanmalı ve bu terörist İsrail'e karşı askeri müdahalede dahil olmak üzere bütün seçenekler acilen masaya yatırılmalıdır. "

Erkonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11.55'lik maaş zammı çoktan tükendi, maaş zamları 5 ayda eridi bitti. Haksız vergiler, banka borçları gırtlağı aştı. Doğal gaz, elektrik, kira artışları enflasyonu katladı. 26 bin TL'ye dayanan açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL'yi neredeyse ikiye katladı. Emekliler perişan halde. 2 asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı, asgari ücretli perişan, çiftçi borcunu ödeyemediği için traktöründen hayvanına kadar icralık durumda. Çiftçinin toplam borcu 1 trilyon liraya ulaştı.

"Allah bunlara akıl fikir versin"

Ülke ekonomisini sözde yönetenler, bütçe açığı arttıkça yollardaki radar sayısını artırmakta. Vatandaşın sırtına trafik cezası yüklemeyi bütçe açığını kapatmak için bir kaynak paketi olarak çıkartmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin diyorum."