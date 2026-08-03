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Erbakan'dan Şimşek'e enflasyon tepkisi: 'Hepsi sıfır nokta dört için mi?'

Erbakan'dan Şimşek'e enflasyon tepkisi: 'Hepsi sıfır nokta dört için mi?'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyondaki 0,4 puanlık düşüşü eleştirerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Erbakan, ödenen ağır bedellerin bu küçük düşüş için olmadığını belirterek, AK Parti iktidarını ekonomik sorunların asıl sebebi olarak suçladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yıllık enflasyondaki 0,4 puanlık düşüş üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Erbakan, "Ödediğimiz ağır bedel, sıkılan kemerler, artan iflaslar, faize giden milyar dolarlar, kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar… Hepsi sıfır nokta dört için mi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sosyal medya hesabından seslendi.

Erbakan'ın açıklaması şöyle:

"Zor olmadı mı Sayın Mehmet Şimşek? Açıklamanıza göre, yıllık enflasyon 0,4 puan düşmüş; yazıyla, sıfır nokta dört. Zor olmadı mı? Hem de TÜİK'in desteğine rağmen.

Ödediğimiz ağır bedel, sıkılan kemerler, artan iflaslar, faize giden milyar dolarlar, kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar... Hepsi sıfır nokta dört için mi? Yazık Türkiye'ye.

"AK PARTİ İKTİDARI SEBEP; FAİZ, ENFLASYON VE İFLAS SONUÇTUR"

Söyledim, bir daha söylüyorum: AK Parti iktidarı sebep; faiz, enflasyon ve iflas sonuçtur. Gerçek faili teşhis etmezseniz yanlış fiili önleyemezsiniz."

Kaynak: ANKA
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