Fatih Erbakan'dan 15 Temmuz Mesajı: 15 Temmuz Önlenmesi İmkansız Bir Süreç Değildi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki, 15 Temmuz önlenmesi imkansız bir süreç değildi" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu direniş; milletimizin mayasındaki imanın ve bağımsızlık ruhunun tezahürü olarak tarihteki yerini aldı. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki 15 Temmuz önlenmesi imkansız bir süreç değildi. Devlet kadrolarını şekillendirmede ehliyet ve liyakat kriterlerini terk eden AK Parti iktidarının affedilmesi imkansız yönetim yanlışları oldu. Bu zaaf ve yanlışlar, ihanet şebekesi FETÖ/PDY yapılanmasının devletin kılcal damarlarına sızmasına zemin hazırladı. Yıllar boyu yapılan uyarılara kulak tıkanmasaydı o kara gece belki de hiç yaşanmayacaktı. Uyarılarımıza kulak tıkamasaydınız 'aldatıldık' demek zorunda kalmayacaktınız."

Merhum Erbakan Hoca'mızın 'Bu yapı siyonizm'e asker yetiştirir' uyarısını dikkate alsaydınız 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolun günahına ortak olmayacaktınız. Devlet kadrolarını ehliyet ve liyakat yerine günlük siyasi hesaplarla belirli yapılara teslim etmek ve sonrasında 'aldatıldık' diyerek sorumluluktan kaçmak iktidar sahiplerinin sığınabileceği bir mazeret değildir. Milli Görüş'ün 'emaneti ehline verme' anlayışını terk etmeseydiniz devlet içinde paralel bir yapılanmanın kurulması asla mümkün olmazdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde saldırıların ana hedeflerinden biri de Gazi Meclis'imizdi. Açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bütün bu kötülükler Milli Görüş gömleğini çıkardığınız gün başladı. Zira siz de, biz de, aziz milletimiz de biliyor ki Milli Görüş'ün olduğu yerde başta FETÖ olmak üzere hiçbir gayri milli yapının, çetenin, şebekenin ve ihanet örgütünün barınması mümkün değildir.

"DEVLET KADROLARI YENİDEN EHLİYET VE LİYAKATLE BULUŞTURULMALI"

Bugün iktidarın yapması gereken geçmişteki hatalardan ders çıkarmak, benzer yapılanmalara mahal ve imkan tanımamaktır. Devlet kadroları yeniden ehliyet ve liyakatle buluşturulmalıdır. Gerçek bir hesaplaşma için piramidin bir bölümüyle hesaplaşmak yetmez. İhanetin bütün katmanları yargılanmalı, ancak bu yargılamalar sırasında mutlak adalet prensibinden de asla sapılmamalıdır.

15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki ABD, CIA, NATO ve küresel sermaye odakları da açıkça deşifre edilmelidir. Zira bu odakların kontrolündeki küresel sermaye ve faiz lobileriyle sürdürülen ilişkiler aziz milletimizi her geçen gün daha da derinleşen bir krizin içine sürüklemektedir.

10 yıl önce canını ortaya koyan, tankların önüne yatan aziz milletimiz bugün derin bir geçim sıkıntısı içindedir. Ekonomik çöküş ve açlık sınırının altındaki gelirlerle ezilmektedir. Buna karşın darbe girişimini gizli ya da açık bir şekilde destekleyen küresel faiz lobileriyle ve emperyalist merkezlerle ilişkiler aynen sürdürülmektedir. Milletimizi hem bu küresel oyunlardan hem de ekonomik sömürü düzeninden kurtaracak tek bir çare vardır. O da adil düzen ve Milli Görüş anlayışıyla Yeniden Refah'ı iktidar kılmaktır."

Kaynak: ANKA