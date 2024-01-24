Üye Girişi
Haberler

Fatih Belediyesi Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen sazlı ve sözlü beste yarışmasında dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışmada Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey adına düzenlenen kategorilerde birincilik ödülleri sahiplerini buldu.

Fatih Belediyesinin Türk Sanat Musikisi tarihinin önemli isimleri Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey adına düzenlediği sazlı ve sözlü beste yarışmasında dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın yanı sıra seçici kurul üyeleri Mehmet Güntekin, Münip Utandı, Fikret Karakaya, İhsan Özer, Fatih Salgar, Özata Ayan, Hasan Esen, Birol Yayla ve Prof. Dr. Mustafa Çıpan katıldı.

Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Sazlı Eserler yarışmalarında 300'ü aşkın eser yer aldı. İlk 3'e giren besteler, Türk Sanat Müziği solistleri Canan Sezgin Geylan, İbrahim Suat Erbay, Aybige Demir Okan tarafından seslendirildi. Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer, Ege Yıldız, Şükrü Özoğuz, Volkan Ertem, Murat Bağdatlı, Hüseyin Özkılıç ve Mert Nar'dan oluşan saz ekibi de eserlere eşlik etti.

Dede Efendi Sözlü Eserler yarışmasında birincilik ödülü, Ufuk Yürüç'ün Segah Beste çalışmasına verildi. Tokatlı Nuri'nin sözlerine yaptığı beste ile Erol Başara ikinci, Acemkürdi Murabba Beste eseriyle Semih Özdemir de üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tanburi Cemil Bey Sazlı Eserler yarışmasında ise Oğuz Irmak'ın Ferahnak Saz Semaisi bestesi birinciliğe değer görülürken Özdemir Hafızoğlu'nun Hicazkar Saz Semaisi eseri ikinci, Hasan Soysal'ın Dilkeşide Peşrevi çalışması üçüncülük ödülünü aldı.

Yarışma, semt sakini iki musikişinas Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey'in hatıralarına saygı amacıyla her sene düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Güntekin Fatih Sanat Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title