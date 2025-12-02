Fas'tan Afrika'da artan terör tehdidine karşı kararlı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı

Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı Nasır Burita, Afrika'da artan terör tehdidine karşı "onur, adalet ve gerçek bir kolektif sorumluluk" temelinde iddialı ve kararlı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu.

Başkent Rabat'ta Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) işbirliğiyle düzenlenen Afrikalı Terör Mağdurları Konferansı'na BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandre Zouev, Sahel bölgesinden bakanlar ve uzmanlar ile Afrika'nın farklı bölgelerinden üst düzey heyetler katıldı.

Faslı Bakan Burita, konferansın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Afrika'nın hala "terörden en fazla etkilenen kıta" olduğuna dikkat çekerek, özellikle Sahel ve Batı Afrika'da saldırıların belirgin biçimde arttığını söyledi.

Şiddet eylemlerinin binlerce can kaybına, geniş çaplı yerinden edilmelere, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramasına ve toplulukların yok olmasına yol açtığını belirten Burita, terörizmin "toplumsal dokuyu parçalayan, güvenlik hissini yok etmeyi amaçlayan sistematik bir girişim" olduğunu ifade etti.

"Terörle mücadelede üç boyutlu ulusal strateji yürütüyoruz"

Burita, terör mağdurlarının yalnızca desteklenmesi gereken kişiler olarak değil, "önleme ve dayanıklılık süreçlerinin temel aktörleri" olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Mağdur tanıklıklarının "göz ardı edilmemesi gereken insani ve siyasi bir değer taşıdığını" söyleyen Burita, mağdurların sesinin politika yapım süreçlerinde duyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Konferansın, Afrika'daki deneyim çeşitliliğinden yararlanarak mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçlarına dair daha net bir anlayış geliştirilmesine imkan sağladığını belirten Burita, sürecin Afrika'da terörle mücadele stratejisinin yeniden inşasında kritik bir aşamayı temsil ettiğini ifade etti.

Burita, ülkesinin terörle mücadelede güvenlik teyakkuzu, sosyo-ekonomik kalkınma ve dini alanın itidal ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde güçlendirilmesi gibi üç boyutlu ulusal strateji yürüttüğünü belirtti.

"Terör mağdurlarının desteklenmesi için dijital bir platform oluşturulmalı"

Bakan Burita, ayrıca terör mağdurlarını desteklemek için dijital bir Afrika platformunun oluşturulması çağrısında bulunarak, bu girişimin, mağdurların ihtiyaçlarının izlenmesi, ülkeler arasında deneyim paylaşımı ve politika yapıcılara pratik referans sağlayacak bir mekanizma olarak tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Rabat Bildirgesi kabul edildi

Konferans "Afrikalı Terör Mağdurlarını Destekleme Rabat Bildirgesi"nin kabulüyle sona erdi.

Bildirge, terörle mücadele politikalarının merkezine mağdurların yerleştirilmesini, psiko-sosyal, ekonomik, hukuki ve tıbbi destek mekanizmalarının güçlendirilmesini ve kadınlar, çocuklar ile kırılgan topluluklara öncelik verilmesini öngörüyor.

Bildirge, Afrika ülkeleriyle BM birimleri arasında uzmanlık alışverişinin, eğitim programlarının ve teknik işbirliğinin artırılması çağrısında bulunuyor.