Faruk Çelik, Artvin Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile yaptığı ziyarette, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Artvin Ticaret Borsası'nın yeni kurulduğunu hatırlatan Çelik, üretimden pazara ekonominin canlanması adına önemli işler yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Ürünlerin kıymetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi noktasında borsaların önemli işler yaptığına değinen Çelik, Artvin'de de ticari kalkınmada borsanın önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kendi sorunlarını kendi sınırlarında çözen bir il olma noktasında adım atmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, "Artvin Ticaret Borsası'nın kurularak çalışmalara başlaması bu adımlardan biri. Yakın gelecekte sektörel anlamda bazı yönelişler Artvin'de gerçekleşecek. Borsa demek üretim demek, ticari faaliyet demek" diye konuştu

Faruk Çelik, kentin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu coğrafyadan gitmiş aydın bir kesim görürsünüz. Artvin'i 170 bin kişiyle sınırlandırmak doğru değildir. Her yerde bu şehrin geleceği için söz söyleyecek insanımız var. Bu potansiyeli de kullanmalıyız ve planlı büyüyen bir şehir olmalıyız. Artvin'de ciddi üretim yapan firmalar var, çoğu bireysel. Kolektif olsa daha güzel işler ortaya çıkacak. Üretim alanlarını doğru belirlememiz gerekiyor."

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Akyürek de Artvin Ticaret Borsası'nın kurulmasına öncülük eden Çelik'e teşekkür etti.

Kentte 36 yıl sonra borsanın kurulmasıyla iş insanlarının hem zaman hem de finansal olarak rahatlayacağını anlatan Akyürek, kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunma sorumluluğu ile çalışmalara başladıklarını dile getirdi.