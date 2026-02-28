Haberler

Belediye başkanı, veresiye defterini tartıp 50 bin TL'ye satın aldı

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahallenin bakkalında dar gelirli ailelerin veresiye borçlarını kapatarak Ramazan ayında hayırseverlik örneği sergiledi. Bakkalda yapılan pazarlık sonucunda toplam borç 50 bin TL'ye satın alındı.

ŞANLIURFA'da dar gelirli ailelerin mahalle bakkalına yazdırdığı veresiye borçları, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından kapatıldı. Kuş, bakkaldaki veresiye defterini önce tarttı, ardından 50 bin TL'ye satın aldı.

Şanlıurfa'da evleri yanan iki aileyi ziyarete giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezisi sırasında bir bakkal dükkanına uğradı. Burada veresiye defterindeki mahallenin borç miktarını bakkala soran Kuş, ramazan ayında hayır yapmak istediğini söyledi. Pazarlık sırasında tezgahın üzerindeki teraziyi gösteren Kuş, defteri tarttıktan sonra 50 bin TL karşılığında satın aldı.

Bakkal dükkanından çıktıktan sonra açıklama yapan Kuş, pazarlık sırasında toplam alacak miktarının 40 ila 50 bin TL arasında konuşulduğunu belirterek, "Sonuçta 50 bin TL karşılığında mahallemizin borçlarını kapattık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
