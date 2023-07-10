Kars'ta bir evin bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ikiye bölündü. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde bir vatandaşın evinin bahçesine yıldırım düştü. Kısa süreli paniğe neden olan olay sonrası ağaç ikiye bölünürken, vatandaşlar yıldırımın isabet ettiği ağacı cep telefonuyla kaydetti. Yıldırım düşme olayında can kaybı olmazken, elektronik aletlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü

KARS Kars'ta bir evin bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ikiye bölündü.

Kars'ta yağmurlu hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde bir vatandaşın evinin bahçesine yıldırım düştü. Kısa süreli paniğe neden olan olay sonrası ağaç ikiye bölünürken, vatandaşlar yıldırımın isabet ettiği ağacı cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonuyla kaybedilen görüntülerde; yıldırım isabet eden ağaç ve vatandaşların panik halinde konuşmaları yer alıyor.

Yıldırım düşme olayında can kaybı olmazken, elektronik aletlerin zarar gördüğü öğrenildi.