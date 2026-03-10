Haberler

Erzincanlı ev hanımı yapay zekayla müzik, görsel ve dijital içerik hazırlıyor

Erzincan'da yaşayan Güldem Turan, yapay zeka teknolojisini kullanarak evinden müzik, görsel ve dijital içerikler hazırlıyor. İki çocuk annesi Turan, bilgisayar teknolojisi eğitimi ile ev ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Erzincan'da yaşayan ev hanımı Güldem Turan, yapay zeka teknolojisini kullanarak evinden yürüttüğü üretim modeliyle müzik, görsel ve dijital içerikler hazırlıyor.

Erzincan Valiliğinin 22 Şubat'ta sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığı iki çocuk annesi 38 yaşındaki Güldem Turan, mezun olduğu Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Yazdığı sözleri yapay zeka araçlarıyla müziğe dönüştürerek görsel ve video projeleri hazırlayan Turan, aynı zamanda sanatçılar ve içerik üreticileri için dijital müzik projeleri, görsel konseptler ve yapay zeka destekli video içerikleri üretiyor.

Evden üretim yaparak dijital içerik alanındaki çalışmalarını sürdüren Turan, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Turan, teknolojik altyapısını sosyal bilimlerle birleştirerek yapay zeka destekli müzik, görsel ve video içerikleri ürettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
