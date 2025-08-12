Euro-Med, Uluslararası Spor Federasyonlarını Eleştirdi

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır sürdürdüğü soykırıma rağmen uluslararası spor federasyonlarının Tel Aviv'in üyeliğini askıya almamasının bu federasyonların bağlı olduklarını iddia ettikleri tüm değer ve ilkelerin açıkça ihlali olduğunu belirtti.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, FIFA, UEFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer uluslararası federasyonların, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 664 Filistinli sporcuyu öldüren İsrail'e hiçbir yaptırım kararı almamasına tepki gösterildi.

Bu durumun insan hakları, barış ve eşitlik ilkelerinin ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

FIFA, UEFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Rusya'ya karşı 2022'de yaptırım kararı aldığına işaret edilerek "İsrail'in üyeliğinin de tüm spor faaliyetlerinden askıya alınması, topraklarında hiçbir spor etkinliği düzenlenmemesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki kulüplerin İsrail liginden çıkarılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in spor tesislerini ve sporcuları hedef alan saldırılarının bağımsız komisyonlar kurularak belgelenmesi, oluşan zararları tazmin etmesi için İsrail'e baskı yapılması ve Filistinli spor kurumlarına acilen destek sağlanması istendi.

Gazze'de spor faaliyetlerinin tamamen durduğu, sporcuların ya öldürüldüğü ya da hayatta kalma mücadelesine zorlandığı vurgulandı.

Filistin Futbol Federasyonu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 264 spor tesisi tahrip edildi, bunların 184'ü tamamen, 81'ii kısmen yıkıldı.

Son olarak 6 Ağustos'ta, Filistin milli takımında oynayan eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.