Etiyopya'nın Hedasi Barajı Resmen Açıldı

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği, Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi olan Hedasi Barajı'nın (Rönesans) açılışı, Başbakan Abiy Ahmed tarafından gerçekleştirildi.

Etiyopya devlet televizyonu Fana'nın haberine göre, 14 yıl önce yapımına başlanan ve Etiyopya, Mısır ile Sudan arasında zaman zaman gerilime neden olan Hedasi Barajı'nın resmi açılışı Başbakan Ahmed tarafından yapıldı.

Açılış törenine, birçok Afrika ülkesi lideri ve vatandaş katılım gösterdi.

2011'de yaklaşık 4 milyar dolarlık bütçeyle inşa edilmeye başlanan baraj, 1800 metre uzunluğu ve 175 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi oldu.

Barajın tam kapasiteye ulaştığında 5 bin megavatın üzerinde elektrik üretmesi ve ülkenin mevcut enerji üretimini iki katına çıkarması öngörülüyor.

Etiyopya yönetimi, projenin sadece 100 milyondan fazla vatandaşa değil, aynı zamanda komşu ülkelere de fayda sağlayacağını belirtiyor.

Etiyopya Su Bakanı Habtamu Itefa, dün basına yaptığı açıklamada, ülkesinin barajla, bölgede hiçbir devlete zarar verme niyetinde olmadığını vurgulamış ve komşu ülkelere işbirliği çağrısı yapmıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.